"Siempre tengo la sensación de que cuando el Barcelona y el Real Madrid llaman a la puerta es difícil decir que no", señaló Guardiola, exjugador y exentrenador del club azulgrana.

"Cuando llamó a mi puerta y dijo que se quería ir, le dije que se fuera. Quiero que mis jugadores sean felices. Si no estás contento, tienes que irte. No somos un club donde los presidentes y directores generales digan 'no, tienes que quedarte'", prosiguió el técnico catalán de 50 años.

"Los jugadores y los clubes tienen que estar de acuerdo, esto es un negocio, pero si el jugador quiere irse, se marcha", subrayó Guardiola.

A pesar de sus dificultades financieras, el Barça supuestamente habría alcanzado un acuerdo por 55 millones de euros (62 millones de dólares) con la entidad británica para fichar al atacante español.

Torres, de 22 años, ha marcado 16 tantos en 43 partidos con el Manchester City desde que se incorporó procedente del Valencia el pasado año. En sólo una temporada, conquistó la Premier League, la Copa de Liga y disputó la final de la Champions League.

Pero, su segunda campaña con los 'Citizens' se ha visto afectada por una fractura en el pie que lo mantiene fuera de los terrenos de juego desde octubre.

El entrenador también confirmó que el Manchester City no buscará un delantero en el mercado de traspasos de enero.

Los pupilos de Guardiola, sin un delantero natural, llevan ocho victorias consecutivas y sacan tres puntos de ventaja al segundo, Liverpool.

Hasta el momento, el Manchester City ha evitado los brotes de coronavirus que han llevado a posponer 12 encuentros de la Premier League en las últimas dos semanas, debido al aumento en el número de contagios por la variante ómicron.