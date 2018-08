Guardiola se queja de que el brasileño Douglas Luiz no tenga permiso de trabajo

"No tiene la autorización. Vamos a intentar ayudarle a encontrar una nueva cesión y a obtener el permiso de trabajo. Es difícil de comprender para mí. Alguien que no ve una sesión de entrenamiento puede juzgar la capacidad de jugar y la calidad (del jugador). Acepto las reglas pero no comprendo porque cualquiera en el mundo puede trabajar donde quiera", dijo Guardiola.

El técnico español había previsto contar con Douglas Luiz este curso en el primer equipo, como suplente del también brasileño Fernandinho, después de cederlo el curso pasado al Gerona.

Fichado del Vasco de Gama por 12 millones de euros hace un año, Douglas Luiz completó la pretemporada con los Citizens.

El City recibió el jueves la negativa de la Federación Inglesa a su demanda de permiso de trabajo (obligatoria para los trabajadores que no proceden del espacio Schengen que quieren instalarse en el Reino Unido), apoyada por el seleccionador brasileño Tite.

Guardiola se quejó además del 'timing' de la Federación Inglesa. "Si ellos deciden que las reglas son las reglas, díganlo hace 15 días y veremos lo que podemos hacer", dijo.