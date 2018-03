Guardiola admite que temió ser destituido la pasada temporada

El entrenador español del Mánchester City, Josep Guardiola, que está cerca de guiar a su equipo al título en la Premier League, admitió este viernes que la pasada temporada, cuando la situación no era tan buena, llegó a temer que podía ser despedido.

"Pensé que si no funcionaba, me iba a mi casa y alguien me sustituiría y actuaría a su manera. En ese momento tenía preocupación por los resultados y por ver qué podía mejorar", declaró el técnico en la víspera de un desplazamiento al campo del Everton.

La pasada temporada, el City cayó 4 a 0 en su visita a ese estadio, Goodison Park, en enero de 2017.

"En ese momento, creí que eso (el despido) podía suceder. Es normal, todos los entrenadores lo piensan cuando no ganan", explicó.

Su equipo terminó finalmente tercero, a 15 puntos del campeón, el Chelsea.

Guardiola tiene contrato con el Mánchester City hasta 2021 y subrayó que la próxima temporada estará en el puesto.

Ya campeón de la Copa de la Liga inglesa, el City está muy cerca de proclamarse campeón de la Premier League, ya que antes de la 32ª jornada cuenta con 16 puntos de ventaja sobre el segundo, el Mánchester United.

El City está además clasificado para cuartos de final de la Liga de Campeones, donde jugará contra el Liverpool.

