Guardiola: "Queremos que Brahim Díaz se quede"

El malagueño finaliza contrato al final de temporada y, de no extender su unión con los 'Sky Blues', podría negociar con otros equipos a partir de enero.

"Le queremos. Si hay una oferta sobre la mesa, no sé qué pasará porque no me involucro en eso. Cuando hablo con el director deportivo, Txiki Begiristain, charlamos sobre el jugador y cuál es nuestra idea. A veces coincidimos y otras no, entonces yo desaparezco del proceso", explicó Guardiola.

"Pero nos lo queremos quedar, como pasó con Tosin Adarabioyo, Lukas Nmecha o Phil Foden en el pasado. Queremos que se queden porque con 17, 18 o 19 años aún no son futbolistas del todo", agregó.

El jugador de 19 años fue el protagonista este jueves en el Etihad Stadium, al conseguir, con dos goles, la clasificación de su equipo para los cuartos de final de la Copa de la Liga. Además, fueron sus primeros tantos como futbolista celeste.

El técnico español mencionó también otros casos del pasado y se refirió al de Jadon Sancho, quien salió del City para irse al Dortmund y dijo que aunque aspiraban a que el inglés se quedase, él no quería, por lo que no pudieron hacer nada.

EFE