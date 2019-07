Griezmann se revela: No irá a entrenar con el Atlético de Madrid

El jugador francés ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que no irá al entrenamiento de este domingo y también la enorme confusión, y sobre todo tristeza y decepción personal, que todos los movimientos de las últimas horas le producen. La postura del Atlético es la de no negociar... y multarle si no se presenta.

Según publica el diario español MARCA en su edición digital, fue el propio club el que le pidió a Griezmann que les comunicara lo antes posible si decidía marcharse del Atlético de Madrid, para así poder planificar mejor el verano y los fichajes. El jugador galo (ya sin su número 7 en el Atlético) se limitó a seguir todas las indicaciones del club para dejar, de manera amistosa, la disciplina del conjunto rojiblanco.

En una reunión de Griezmann con Andrea Berta, Miguel Ángel Gil Marín y Simeone para comunicar que se marchaba, este último llegó a decirle que le iba a ayudar en todo lo posible en su salida del club. "Eres historia del Atlético", se llegó a decir. Todo buenas palabras. De hecho el adiós del campeón del mundo se iba a realizar de una manera mejor y más explicada, más cariñosa hacía la afición atlética, pero a petición del club se terminó liquidando con un vídeo a plano fijo, contra pared, en el que el jugador tuvo que improvisar su despedida como pudo, de forma mucho menos elegante, por no decir casi despectiva. Pero lo respetó.

Además Antoine Griezmann espera que el Atlético llegue cuanto antes a un acuerdo con el club que está más interesado en sus servicios, el Barcelona, que mantiene la esperanza en lograr un acuerdo y, si esto no es posible, la próxima semana se activará el pago de la cláusula de forma definitiva.

