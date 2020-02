"Habíamos venido a ganar y no ha podido ser", dice Griezmann

"Queríamos ganar, habíamos venido a ganar y no ha podido ser, nos ha costado encontrar espacios, crear espacios, tirar a puerta, no lo hicimos en la primera parte y al final hemos jugado con el cansancio de ellos", dijo Griezmann a la televisión Movistar Liga de Campeones.

En un partido en el que el Barça abusó del toque sin profundidad, Griezmann consideró que "me toca a mí dar profundidad, a veces me ven, otras no, en la primera parte no lo hice mucho y en la segunda intenté dar más opciones".

"Ahora nos toca jugar en casa, va a ser muy diferente, en la vuelta vamos a tener más espacios, el campo más grande, delante de nuestra gente", concluyó Griezmann.