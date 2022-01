Por TVMAX



El mandamás del fútbol mundial, sostuvo en Radio Anch'io Sport, que el impacto deportivo y económico, es positivo para todos, referente a la posibilidad de jugar la Eurocopa cada dos años, como los Mundiales de fútbol.

Destacó Gianni Infantino sobre jugar los Mundiales de fútbol cada dos años:

"La Copa del Mundo cada dos años no es una petición mía, sino del Congreso de la FIFA que ha pedido un estudio de viabilidad".

"Hemos hecho un estudio muy serio, desde el punto de vista deportivo funcionaría, el impacto económico es positivo para todos".

"Lo más importante es que es positivo para la protección de las ligas nacionales y para los propios futbolistas, habría menos partidos con una pausa en julio. En Europa hay oposición pero esta es una manera más inclusiva. También los Europeos podrían tener la misma cadencia".

Posibles cambios en las reglas del fútbol.

Gianni Infantino se refirió al tiempo que pierden los jugadores en un partido de fútbol y los fuera de juego:

"Yo soy tradicional, porque el fútbol es un deporte tradicional, pero moderno en no tener tabúes. Uno de los mayores problemas de nuestro fútbol es que cuando hay un pequeño fallo, el jugador se queda en el suelo y no se mueve".

"Se puede pensar un poco más en el tiempo real, no es posible que en 90 minutos los partidos duren 47. Entonces no sé si el cronómetro es la solución o no, yo estaba en contra del Var al principio, pero vimos que puede ayudar al árbitro. Lo que puede ayudar al fútbol es bienvenido, y también lo es la regla de los fuera de juego, que da ventaja a los atacantes. Este es también uno de los puntos que estamos estudiando", sentenció Infantino.