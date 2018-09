Gareth Bale: "Supongo que sin Cristiano trabajamos más como un equipo"

"Obviamente (el Real Madrid) es un poco diferente al no tener a un jugador tan grande. Supongo que hay más equipo, más trabajo como una unidad en lugar de como un jugador", ha expresado el galés en una entrevista que publica el Daily Mail.

En la entrevista, Bale también se pronunció sobre su enfado con el técnico Zinedine Zidane por no haber sido titular en la final de la Champions ante el Liverpool. "Estaba muy enfadado. Sentía que merecía ser titular, había estado marcando goles", declaró.

Y recuerda su gol de chilena, que resultó decisivo en el encuentro. "Si no pruebas las cosas nunca ocurren. Si te paras a pensarlo no sale. Es en estos momentos de decisiones de reacción cuando sueles obtener los mejores resultados", comentó en la entrevista.

Bale se mostró sorprendido de que su tanto no estuviera dentro de los diez mejores goles de la Champions: "No sé por qué no está en la lista". Y al ser preguntado sobre si es mejor que el que marcó Cristiano contra el Juventus, respondió: "No soy yo quien tengo que decirlo".

El jugador, que ha marcado tres tantos en los cuatro partidos de Liga de esta temporada, también se pronunció sobre Julen Lopetegui, que habla inglés en los entrenamientos. "Obviamente, ayuda. Puedo hablar español, pero no soy capaz de entrar en todos los detalles que son necesarios".

Y preguntado sobre si considera que Lopetegui es mejor entrenador que Zidane, Gareth Bale prefiere no mojarse: "No estoy seguro de querer responder a eso".

Bale también recordó que hace cinco años salió de la Premier League, dejando el Tottenham para jugar en el Real Madrid. A la pregunta de si volvería algún día, respondió: "Sí y no. Siempre quieres volver y jugar en casa, una parte de ti siempre echa de menos tu hogar. Pero disfruto mucho jugando para el mayor club del mundo y ganando trofeos".