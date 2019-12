Gareth Bale: "La primera vez que escuché pitos quede en shock".

El jugador blanco se ha referido a los pitos que recibe durante los partidos. "La primera vez que escuché los pitos fue un poco un shock, me sorprendió. Realmente no sabía cómo lidiar con eso. Pero a medida que fui teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora sólo me encojo de hombros. De alguna manera, es el mejor lugar para que te piten y si no haces una buena actuación, lo entiendo".

Aseguró que la forma de combatir contra estas actitude del público son "trabajar duro y demostrarle a los aficionados lo que el es capaz de hacer".

Para terminar comentó sobre el fichaje de Jóse Mourinho como entrenador "Spurs". "Teniendo a José Mourinho hay una declaración de intenciones del club, creo que es un ganador en serie. El Tottenham quiere ganar títulos y no creo que haya una mejor asociación que Mourinho y Tottenham para tratar de ganar".