Por Lia Delaphena



Existen rumores de la salida de Frenkie de Jong del Barcelona y el contacto directo con el encargado de dirigir el Manchester United, Erik Ten Hager.

Frenkie de Jong se encuentra entre los jugadores que se dice que dejarán el Barcelona, pero el jugador holandés, que ha sido destinado al Manchester United y ahora es entrenado por su compatriota Erik ten Hager, ya expresó su deseo de quedarse

"No quiero hablar de rumores. Me siento bien en Barcelona y prefiero quedarme. No hay nada que dejar y lo he dicho antes: el Barcelona ha sido el club de mis sueños desde que era pequeño", afirmó de Jong

A pesar de que Frenkie de Jong está al servicio de la selección holandesa, el jugador del Barcelona sigue vinculado a varios rumores de fichaje, en concreto al Manchester United, a los que respondió de forma asertiva.

Su debut como culé fue el 16 de agosto de 2019 en San Mamés. Desde este primer partido, el 21 es un fijo en los esquemas barcelonistas.

También es un jugador clave en la selección holandesa que llega a la final de la UEFA Nations League y que queda subcampeón.

El centrocampista holandés puede jugar en múltiples posiciones en el centro del campo, incluso por dentro, aunque su tendencia es estar por dentro, capaz de regatear y alcanzar alrededor del área.

De Jong es un gran jugador con una fuerte combinación y un estilo azulgrana de toque y listo, y también destaca por sus habilidades defensivas para recibir el balón y hacer transiciones.

El jugador de 25 años, De Jong, lleva tres temporadas en el club catalán, con un contrato a cumplir hasta el final de la temporada 2025/26. Tras tres años en los culés, el centrocampista ha disputado 140 partidos, marcado 13 goles y realizado 15 asistencias.