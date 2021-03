Frenkie de Jong: "Vamos a intentar dar una buena imagen y competir"

Por EFE



El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong dijo que el equipo irá a París "a intentar dar una buena imagen y competir" tras el 1-4 del partido de ida en el Camp Nou.

"El principal objetivo siempre tiene que ser clasificarnos, tenemos que creer en darle la vuelta a la eliminatoria y vamos a ver cómo va", añadió en este sentido el jugador holandés en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sobre la baja de Neymar para el partido de este miércoles, De Jong dijo que "es uno de los mejores jugadores del mundo" y que para el Barcelona "es más fácil que no esté disponible para jugar".

Por otro lado, admitió que la plantilla está contenta "de haya un presidente en el Barça porque eso es muy importante para el club". Aunque admitió que él no lo conoce "mucho" porque aún no hablaron. Además, De Jong informó de que en la visita que Laporta les hizo el lunes "les deseó mucha suerte" para París.

Respecto al resultado del partido de ida, De Jong consideró que no sabe "si el 1-4 fue justo", pero lo que tiene claro es que el Barcelona jugó "mal ese partido".

"El equipo siempre está unido, últimamente estamos sacando buenos resultados, y eso se puede ver en partidos como el del Sevilla", dijo sobre la situación actual del conjunto de Ronald Koeman.

También tuvo palabras para el joven del filial Ilaix Moriba, que el sábado se estrenó como goleador con el primer equipo: "No me sorprende su rendimiento porque lo veo en los entrenamientos y me doy cuenta de la calidad que tiene, tiene un gran futuro aquí".