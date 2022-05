Karim, quien se sumó a los entrenamientos de la selección francesa, fue el máximo goleador de la competición con 15 tantos.

Durante el torneo fue clave con sus goles para eliminar al PSG, Chelsea y Manchester City, en octavos, cuartos de final y semifinales, respectivamente.

Benzema también es gran candidato para ganar este año el Balón de Oro.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL