Fluminense gana el Grupo D de Libertadores con victoria 3-1 ante River Plate

Por AFP



El brasileño Fluminense le ganó por 3-1 (parcial 2-0) al argentino River Plate, en uno de los partidos por la sexta y última fecha del Grupo D jugado este martes en Buenos Aires, y ambos equipos se clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

Caio Paulista (21), Nené (28) y Yago Felipe (90+2) anotaron los goles para la victoria del equipo carioca, y Federico Girotti (84) señaló el descuento 'millonario'.

River terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Jonatan Maidana (67) por un manotazo sobre Caio Paulista.

Fluminense se clasificó como primero del Grupo D con 11 puntos, seguido por River (9), por lo que ambos siguen en carrera, mientras que quedaron eliminados los colombianos Junior (7) e Independiente Santa Fe (3), que empataron 0-0 en Ambato, Ecuador.

- Dominio carioca -

A última hora, River no pudo contar con los jugadores Franco Zuculini, Franco Petroli, Tomás Castro Ponce y Benjamín Rollheiser, que habían recibido el alta epidemiológica tras padecer coronavirus, pero Conmebol no los habilitó para jugar porque el club no envió los resultados de los hisopados, sino las pruebas de testeos rápidos.

Se mostró mejor el 'Flu' en los primeros minutos, a partir de una salida prolija y con orden para adueñarse del medio campo, sin dejar espacios para ahogar a un River al que le costaba hacer pie sin la posesión, y pronto tuvo la primera oportunidad para anotar en un cabezazo cruzado de Nené que salió al lado del palo diestro.

De todos modos, River encontró terreno para un contraataque liderado por Álvarez, que derivó para la subida de Simón por la derecha, que remató cruzado y encontró una buena respuesta de Marcos Felipe, que también contuvo el rebote que tomó Álvarez.

Pero Fluminense era el dueño del encuentro, y encontró la apertura poco después de los veinte minutos, cuando Fred recibió por la derecha y metió el centro rasante hacia el corazón del área, por donde entró Caio Paulista a espaldas de los centrales para definir con un toque de zurda.

El local mostró problemas en la salida que Fluminense aprovechó para presionar, y sobre todo por el sector derecho, donde la visita encontró terreno fértil para avanzar y llegar con peligro sobre el área de Armani.

A punto estuvo de igualar River en una gran jugada individual de Carrascal, que enganchó dentro del área y metió un bombazo al palo derecho, en lo que parecía una reacción de River, pero Fluminense respondió con el 2-0, tras una pelota que De la Cruz perdió en la salida y que Fred asistió con un enorme pase a Nené, que definió con un gran remate cruzado.

- Más del 'Flu' -

Tuvo más chances para aumentar la vista, en un cabezazo impreciso de Fred solo frente a Armani, y con un tiro libre de Nené que dio en la parte externa de la red, y en el arranque del segundo tiempo, con un derechazo Yago que reventó el larguero.

Maidana vio la tarjeta roja, pero lejos de verse condicionado, River asumió la posesión del balón y ganó en profundidad con el ingreso de Girotti, que le dio más dinámica al ataque del conjunto argentino.

Precisamente fue Girotti el que anotó el descuento, con un toque certero tras un gran centro de Julián Álvarez desde la derecha, y River volvía a meterse en el partido, aunque con la oreja atenta a lo que sucedía en el duelo colombiano entre Junior y Santa Fe.

En tiempo de descuento llegó el 3-1, una certera definición de Yago Rocha entrando desde la izquierda, para sellar la clasificación de Fluminense, que se llevó un enorme triunfo del Monumental, y para terminar además arriba de todo en un disputado Grupo D.

De su lado, River terminó entrando con lo justo, porque Junior no supo quebrar el cero y quedó a un gol de arrebatarle la clasificación a los 'millonarios', que a pesar de las dificultades y algunos errores propios continúan en carrera.