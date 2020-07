Flamengo gana 2-1 al Fluminense partido de ida de la final del Campeonato Carioca

Con esta victoria al Flamengo le vale un empate el próximo miércoles, en la revancha, para levantar su 36º Campeonato Carioca, el torneo del estado de Rio de Janeiro.

El Flamengo se vengó de esta manera de la derrota sufrida el miércoles contra el Fluminense, en la final de la Copa Rio, la segunda fase del Campeonato Carioca, que se definió en penales tras empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

De haber ganado esa final, el Flamengo se habría proclamado automáticamente campeón del Carioca, al haber conquistado también la primera fase del torneo, la Copa Guanabara.

Este domingo el joven delantero Pedro adelantó al Fla en el minuto 38, aunque Evanílson, en el 62, puso el empate. Cuando mejor estaba jugando el Fluminense, que tenía acorralado a su rival en su área, un rápido contraataque lo culminó Michael en el minuto 74 para darle el triunfo al Fla.

