Por Víctor Sánchez Santander



El diario español El confidencial ha filtrado una conversación en audios donde Gerad Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, negocian que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudita en donde la Federación se garantizaba el cobro de 40 millones de euros por cada edición.

El Confidencial desvela las conversaciones: " A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que, si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...".

Entre el jugador y el presidente tramaron la estrategia en otra conversación filtrada en donde se mencionaba que el equipo blanco no contemplaba la posibilidad de jugar fuera de España por menos de esa cantidad, ocho millones de euros, siendo esto mucho antes de que se terminase llevando a Arabia.

"A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos", señala Rubiales, según desvela El Confidencial.

Posteriormente esto se planteaba antes de la entrada del país árabe al torneo español, en donde se plateo primero que se disputaría en el estadio del Barcelona, en una reunión previa de Rubiales con el Real Madrid, también se acordó que se jugaría en el Santiago Bernabéu.

Desveladas las conversaciones entre el jugador de Catalunya y el presidente de la RFEF, en donde la copa de España el 15 de septiembre se convierte un negocio en el 2019, en donde el presidente Luis Rubiales felicitaba al jugador Gerad Piqué por que se concretó el acuerdo con arabia en donde todos se reparten comisiones.

La primera edición de la Supercopa de España disputada en el país árabe fue en enero de 2020, en donde el Real Madrid se llevó la edición de esta copa ganada en la tanda de penaltis al Atlético. El equipo catalán Barcelona y Valencia completaron el torneo.