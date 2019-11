Filtran vídeo íntimo del 'Pájaro' Caniggia (53) y Sofía Bonelli (26)

En una de las historias que siguen se escucha un “¡Grande pá!” y el relacionista público agrega: “Grandes noticias, hoy fue un gran día Sofi”, mientras el Pájaro y otro de los integrantes de la mesa se abrazan afectuosamente.

Hace poco menos de un mes la pareja se había comprometido en el mismo hotel donde se encuentra ahora. “El fin de la ceremonia era bendecir la unión y proteger a la pareja de las malas intenciones y la mirada ajena. Lo pensamos de esta manera porque ya nos hicieron mucho trabajo y nos engualicharon", había contado Sofía en ese momento a Teleshow.

Es que la celebración tuvo varias particularidades: se realizó en la playa y lo ofició una chamana. Al momento del intercambio de anillos, éstos se habían perdido. ¿Los olvidaron? “No, fueron los duendes. Son pícaros. Es creer o reventar”, le confió la novia a sus amigas.

El ídolo deportivo presentó a su novia al mismo tiempo que se hizo pública en la Argentina su separación de Mariana Nannis. Por aquellos días la mamá de Axel, Alex y Charlotte estuvo en el living de Susana Giménez y lanzó fuertes acusaciones contra su ex, varias de las cuales luego llevó a la Justicia.

“Es el padre de mis hijos y lo elegí para marido. El problema es que toda la vida fue un adicto”, dijo y luego siguió: “El adicto juega todo el tiempo al límite con la familia, con los amigos, con los abogados, con él mismo. Soy una mujer que sufrió mucho, me callé la boca siempre, me cagaban a palos, porque encima me cagaban a palos… y para colmo lo tuve que cuidar toda la vida. Cuidarlo de las putas drogadictas, cuidarlo del entorno, que siempre había gente de mierda…".

Actualmente, Claudio y Sofía están en México donde él tiene propuestas laborales, pero también están instalados en Puerto Madero y ocasionalmente viajan a Brasil, donde él hace presentaciones. Nannis, por su parte, tras realizar en la Argentina una denuncia por “abuso sexual, lesiones agravadas y aborto sin consentimiento”, regresó a Marbella.