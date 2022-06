Por TV MAX



Una nueva filtración ha sacudido al fútbol español. Esta vez fue revelada una conversación del defensor Sergio Ramos pidiendo ayuda a Luis Rubiales (presidente de la Real Federación Española de Fútbol), para ganar el Balón de Oro en el año 2019.

"Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo", le dijo Ramos al dirigente con respecto al galardón que entrega la revista France Football.

El Diario El Confidencial fue el encargado de revelar los chat.

Ante tal petición, el jerarca del fútbol español respondió: " “Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme".

La conversación no quedó ahí, y Ramos volvió a insistir: "Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. (Gianni) Infantino da el The Best (premio de la FIFA) que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos".

Ese año (2019), Lionel Messi conquistó su sexto balón de oro.