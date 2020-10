Figuras del fútbol felicitan a Pelé en su 80 cumpleaños

Figuras del fútbol como Ronaldo, Mario Zagallo, Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Iker Casillas, Cafu, Jose Mourinho, Dunga, Bebeto o Marta reconocieron este viernes la figura del brasileño Edson Arantes do Nascimento `Pelé" en el homenaje dedicado a su figura por la FIFA en el día de su 80 cumpleaños:

Ronaldo

"Gracias Pelé. Feliz cumpleaños y abrazos. Para los brasileños hablar de Pelé es hacerlo sobre una entidad muy superior a todo". Jose Mourinho

"Edson Arantes do Nascimento. El gran Pelé. El gran icono de mi juventud cumple 80 años. Le envío un gran abrazo y le deseo muchos más años de vida y felicidad" Dunga

"Tal y como me inspiró para jugar al fútbol ha inspirado a millones de personas en el mundo entero. Especialmente en África.

Donde la televisión y la información no llegan, Pelé hizo a aquellos chicos soñar con ser alguien en la vida. Nada mejor que a través del fútbol, así que él fue el embajador del fútbol en el mundo".

Iker Casillas

"Es un gran placer poder felicitarle y desearle parabienes por su cumpleaños, por ser un jugador impresionante y una leyenda. Le deseo gran felicidad en su día, rodeado de aquellos a quien quiere".

Zinedine Zidane

"Feliz cumpleaños al gran Pelé en su ochenta cumpleaños" Marta

"Enviarle un mensaje especial. Mi padre desde el cielo sigue bendiciendo su vida con gran salud, paz y nosotros podemos disfrutar de la presencia del rey en esta tierra por muchos años. Gracias por todo. Gracias Rey".

Mario Zagallo

"Feliz cumpleaños. Te envío un gran abrazo en este día en el que cumples una edad fabulosa".

Jurgen Klopp

"Nunca olvidaré el día en que me regaló su camiseta con el número 10. Le deseo lo mejor".

Bebeto

"Pelé lo hizo todo bien, todo perfecto, el dominio del balón, de cabeza. Todo era perfecto. Y como persona alguien humilde. Cada vez que hemos podido estar juntos siempre ha sido una gran emoción porque siempre ha celebrado verme. Donde yo estaba venía a hablar conmigo. Son cosas que marcan. Siempre vemos a Pele así, como nuestro ídolo. Creo que es la mejor persona del mundo y con un gran corazón".

Rivellino"Fue el jugador más grande que he visto jugar en mi vida. Y creo que no veré otro como él. No caben comparaciones posibles".