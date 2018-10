Federación Francesa de Fútbol, deja una puerta abierta al regreso de Rabiot a la selección

"Yo creo, y Didier (Deschamps, el seleccionador) también, que no se puede castigar a un chaval de 23 años hasta los 35. Eso no se hace", dijo Le Graët, en declaraciones divulgadas este martes por la radio RTL acerca del centrocampista parisino, quien plantó a Francia al negarse a figurar en la lista de suplentes después de no verse entre los 23 convocados para el Mundial.

El patrón de la FFF adelantó que quiere encontrarse "a finales de año" con Rabiot porque quiere saber de primera mano qué siente.

"Él puede perfectamente declarar: 'No quiero saber nada más de la selección de Francia', o por otro lado, decir: 'estoy disponible y entonces cabe a Didier decidir", expuso Le Graët.

Las declaraciones del dirigente federativo se producen días después de que Deschamps descartara, de momento, una vuelta de Rabiot a "Les Bleus", pues aún está reciente el polémico episodio.

"Hay que ser responsable de lo que se hace y se dice y creo que faltó el respeto a lo que representa la camiseta" de Francia, afirmó el técnico.

Rabiot fue una baja inesperada por muchos en la lista de 23 elegidos por Deschamps para el Mundial, pues había sido un fijo en las convocatorias del seleccionador en la fase de clasificación.

El medio aseveró que tomó la decisión de borrase de la lista de suplentes porque no encontró ninguna "lógica deportiva" a su descarte.

EFE