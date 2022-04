Por Víctor Sánchez Santander



Se da por sentado en el vestuario del Real Madrid que Fede Valverde, el jugador uruguayo conocido como el Pajarito Valverde y ahora apodado como el Halcón, será titular ante el Chelsea. El uruguayo, sin embargo, aún no se ve en el once inicial.

La presencia del técnico blanco está aún en duda para el partido ante el Chelsea en suelo inglés. Ancelotti se encuentra bien, pero sigue en la espera de dar negativo de la prueba Covid para viajar a Londres con el real Madrid

La plantilla en su gran mayoría apuesta por Fede más por sensaciones que por información.

La revancha de Fede

Valverde ha pasado por momentos complicados esta temporada, sobre todo entre los meses de octubre y enero. Durante ese tramo de la temporada el Madrid funcionó como un reloj bajo la batuta de la MCK (Modric, Casemiro, Kroos), cuya dictadura se imponía una temporada más para desesperación de Fede, que veía cómo se le volvía a escapar la titularidad. Madridista como pocos dentro de la plantilla, su gol decisivo en el Clásico de Arabia fue vitamina para él. Necesita sentirse importante. Quiere ser jefe en el Madrid.

Se da por sentado en el vestuario del Real Madrid que Fede Valverde, será titular ante el Chelsea. El uruguayo, sin embargo, aún no las tiene todas claras si será titular fijo en este tramo final de temporada.

Las opciones para que juegue Fede

El problema de Ancelotti es que no sabe cómo encajarlo y de ahí su debate interno de cara al duelo de Stamford Bridge. Tres son las opciones: dejarlo todo como está y no poner a Valverde, que es lo que hizo en Balaídos. Cambiar el sistema, quitar al jugador de banda derecha (Rodrigo o Asensio), y dar entrada al Halcón para que demuestre su calidad o Sacrificar a uno de los centrocampistas, con Kroos como favorito para dejar su sitio en el equipo.

Esto último, por cierto, lo hizo Zidane en 2020, en la ida ante el City, y le funcionó durante 70 minutos. El final, tras el penalti de Carvajal a Sterling, dejó en mal lugar el planteamiento: 1-2.

La decisión no es sencilla para el técnico italiano porque no cree en el 4-4-2 para este Madrid y porque los galones de Casemiro, Kroos y Modric se imponen sobre todas las cosas. Le dolería dejar al alemán o al brasileño en el banquillo, aunque es consciente de que Fede es el jugador que mejores prestaciones le puede dar ante el Chelsea, tanto si el Madrid juega con bloque bajo como si sale a presionar al equipo de Tuchel. Porque esa es otra, el partido ante el Barça ha vuelto a hacer dudar al italiano sobre la capacidad de su equipo para ir arriba a buscar al rival. Cierto es que el contrario del miércoles no es el City, sino el Chelsea, con mucho menos fútbol que el equipo de Guardiola.

Le toca pensar a Ancelotti y plantar batalla táctica a Tuchel. Siempre con Fede en la cabeza. Halcón sí o halcón no. Es la gran decisión del técnico italiano.