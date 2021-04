La FIFA avisa de 'consecuencias' a los clubes de la Superliga europea

La intervención de Infantino este martes en la apertura del Congreso de la UEFA en Montreux (Suiza), donde se reúnen representantes de 55 federaciones nacionales, era especialmente esperada, pese a que en el pasado el italosuizo y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, han tenido numerosos puntos de fricción.

Infantino fue claro desde el principio al afirmar que no existe "ni la menor duda" de que la FIFA "desaprueba con firmeza" el proyecto de la Superliga europea anunciado el lunes por doce grandes clubes.

Considera esa nueva competición "un club cerrado" y "disidente de las instituciones existentes", algo que deberá hacer que las formaciones tengan que "afrontar las consecuencias" de su ruptura si persisten en ella.

"O estás dentro, o estás fuera. No puedes estar mitad dentro y mitad fuera", añadió, agitando de nuevo la amenaza de la exclusión de los clubes impulsores de la Superliga europea y de sus jugadores de todas las competiciones nacionales e internacionales, sin citar sin embargo medidas concretas.

"Los ascensos y los descensos son un modelo que ha tenido éxito", estimó el dirigente, posicionándose en contra de un sistema de liga casi cerrada en el que los clubes fundadores tengan garantizada su clasificación cada temporada, en lugar de la fórmula actual de la Liga de Campeones, en la que los equipos tienen que obtener su billete a través de sus ligas nacionales.

FIFA President on super league: “There is a lot to throw away for short-term financial gain. People need to think very carefully. They need to think not only on their shareholders, but about the fans, on all those which have contributed to create what European football is today." pic.twitter.com/cEuBq7mBad