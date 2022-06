"Para mí (...) fue un horror" y "una catástrofe", declaró en una larga entrevista difundida el miércoles en YouTube, aludiendo a su reacción cuando conoció el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el pasado febrero.

"No sé, quizás esas palabras me lleven a prisión o me maten, pero os cuento los hechos", añadió, apuntando que "ama" su país y que no tiene intención de abandonar Rusia.

Las autoridades rusas aprobaron una ley que contempla hasta 15 años de prisión para toda publicación de información sobre el ejército considerada falsa por las autoridades, incluyendo el hecho de utilizar las palabras "guerra" o "invasión" para describir la intervención en Ucrania.

"Quiero que todo esté bien y tranquilo", añade el exmediocampista del Zenit San Petersburgo, que dice que no durmió en las primeras noches que siguieron al inicio de la ofensiva rusa ya que estaba "en shock".

El exinternacional de 38 años dice haber escrito incluso al presidente Vladimir Putin para pedirle que parara la operación militar en Ucrania. "Le dije que estaba dispuesto a ponerme de rodillas ante él", señala.

Igor Denisov pasó la mayor parte de su carrera en el Zenit de San Petersburgo y en el Lokomotiv de Moscú, donde jugó hasta 2019. Con Rusia jugó 54 partidos, siendo capitán nacional en una decena de ocasiones.

En enero de 2021, Denisov se había pronunciado ya en favor del opositor Alexei Navalny, cuando acababa de ser detenido tras varios meses en el extranjero.

Pocos deportistas rusos se han expresado en contra de la intervención en Ucrania. El primer día de la operación, el futbolista Fedor Smolov había publicado un mensaje en Instagram mostrando su oposición al ataque.