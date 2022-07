Este es el palmarés completo de la prueba y las evoluciones sucesivas del formato de la competición:

Países sede: Inglaterra, Dinamarca, Italia, Suecia.

Final: Suecia ganó a Inglaterra en los penales (1-0, 0-1, 4-3 en la tanda de penales).

Formato: Esta primera edición no tuvo un torneo final. Tras una fase preliminar, las semifinales y la final se disputaron en partidos de ida y vuelta.

País sede: Noruega.

Final: Noruega ganó a Suecia (2-1).

Formato: Cuatro equipos se clasificaron para la fase final de eliminación directa (semifinales y final).

País sede: Alemania.

Final: Alemania ganó a Noruega (4-1).

Formato: Sin cambios.

