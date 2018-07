Estudio buscará relación entre cabecear balones y enfermedades cerebrales

Un estudio buscará la relación entre cabecear balones y las enfermedades cerebrales en los exfubolistas de Inglaterra, según informó este miércoles el diario británico The Daily Telegraph.

El estudio se llevará a cabo durante los próximos dos años por la Fundación Drake y académicos de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, la Universidad Queen Mary y el Instituto de Medicina Ocupacional.El coste de la investigación será de 660.000 libras (740.000 libras).La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) ha sido criticada en el pasado por no afrontar este problema, pero esta vez ha aceptado facilitar al proyecto su base de datos sobre futbolistas.Los investigadores tendrán acceso al historial futbolístico de los jugadores así como a su estilo de vida, además de poder realizar un amplio rango de tests, entre lo que se encontrarían exámenes cara a cara y neurológicos, y muestras de sangre.El presidente de la Fundación Draje, James Drake, aseguró que hay gente que ha esperado este estudio "durante muchos años".El profesor Neil Pearce, líder del proyecto, explicó que saben que hay "riesgo de desórdenes neurológicos" por lesiones en la cabeza en deportes como el boxeo."Sin embargo, no sabemos mucho sobre los riesgos de una conmoción cerebral en el fútbol y sabemos aún menos sobre los riesgos a largo plazo de cabecear una pelota de forma repetida", agregó.

EFE