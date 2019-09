España cumple y golea en su camino a la Eurocopa

Rodrigo Moreno abrió el marcador (13), repitió de disparo cruzado (50), Paco Alcácer hizo el 3-0 (90) y repitió en el descuento (90+3) para dar tres puntos más a la Roja, que encabeza su llave con 18 unidades y da un paso más hacia su clasificación.

"Me voy muy satisfecho", aseguró el seleccionador español, Robert Moreno, tras el encuentro, admitiendo que el billete para la Eurocopa está "casi conseguido, pero no matemáticamente, al final es un poco lo de partido a partido, me gusta pensar en esto. Tenemos que crecer como grupo ganando todos los partidos".

En el estadio de El Molinón de Gijón (norte de España), la Roja cumplió con su papel ante el rival más débil del grupo en un partido dedicado a la memoria del emblemático goleador español Enrique Castro 'Quini', fallecido hace año y medio.

La Roja, que presentó hasta nueve cambios respecto al once que ganó el jueves a Rumanía 2-1, impuso su dominio desde el primer minuto del partido, que comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria de Xana, la hija fallecida del exseleccionador español Luis Enrique Martínez.

"España tiene un equipo de clase mundial, ha sido mucho mejor que nosotros", aseguró el seleccionador de Islas Feroe, Lars Olsen.

- Asedio español -

Los hombres de Moreno encerraron en su campo a Islas Feroe, que tendría que esperar a la media hora de encuentro para que Joannes Bjartalio probara a David de Gea de disparo lejano en el único tiro de Islas Feroe en la primera parte (30).

El equipo visitante apenas pudo hacer nada salvo defenderse a capa y espada ante la presión de España, que se adelantó al cuarto de hora.

Mikel Oyarzabal se llevó un balón suelto y ante la salida del portero, pasó a Rodrigo Moreno que no tuvo más que empujar la pelota para hacer el 1-0 (13).

El tanto espoleó aún más a España que buscó ampliar la cuenta con una volea alta de Sergio Ramos (21), que este domingo cumplió 167 partidos con España igualando el récord de internacionalidades detentado por el emblemático portero Iker Casillas.

También lo intentó Thiago Alcántara con un disparo lejano que dio en un defensa (29) y una volea desde la frontal a un saque de córner ajustada al palo, que sacó el meta Gunnar Nielsen (37).

La Roja tomó aire en los últimos minutos de la primera parte, permitiendo alguna llegada sin peligro de Islas Feroe, sólo para volver a la carga tras el descanso.

Moviendo el balón de un lado a otro del campo, España buscaba el hueco en el muro levantado por Islas Feroe, probando también sus ocasiones desde lejos.

- Alcácer no falla -

Un disparo desde la frontal de Rodri (49), fue la antesala del segundo tanto cuando Rodrigo Moreno profundizó por la derecha para soltar un tiro cruzado que pegó en Heini Vatnsdal despistando al portero (50).

Con el partido encarrilado, España siguió golpeando desde dentro del área contraria, pero la acumulación de jugadores isleños acababa rechazando los tiros de Gayá (67) o Sergio Ramos (69).

El capitán español originó también la mejor ocasión contraria al perder un balón ante Bjartalio, que se plantó solo ante De Gea, perdiendo el mano a mano (73).

Fue el único despiste de una selección española que siguió buscando el gol hasta el último minuto, cuando Paco Alcácer remató en boca de gol un pase de Thiago para hacer el 3-0 (90).

Alcácer, que había entrado en el 60 por Oyarzábal, aún tuvo tiempo de remachar el 4-0 definitivo con otro remate (90+3).

