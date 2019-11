Robert Moreno cancela rueda de prensa de la Selección Española para no hablar sobre su futuro

El técnico ha decidido no dar declaraciones para no hablar de su futuro después que se anunciara que el no será el entrenador de la Selección Española para Eurocopa 2020.

En zona mixta este fue el tema de conversación y se les empezó a preguntar a los jugadores. El primero en hablar fue Gerard Moreno, delantero de España y anotador de dos de los cuatro goles que sucedieron hoy: "Al final nosotros no podemos hacer nada, a entrenar y a hacerlo lo mejor posible. Estamos con el míster, con todo el staff, estamos a muerte con él".

También se pronunció Saúl, jugador del Atlético de Madrid: "No sabemos nada, no voy a comentar nada de un suponer. El trabajo de Robert se está viendo reflejado en el campo y estamos muy contentos con él".

España ha vencido a Rumanía en el último encuentro de la fase de grupos para la clasificación a la "Euro". A pesar del buen juego que desplegaron los españoles la noticia no fue otra que la salida del que es hoy seleccionador de España