¡Escalofirante lesión! Jugador del Southampton se le sale el hueso

En un balón dividido, Sessegnon ha despejado con contundencia con tan mala suerte que sus tacos han terminado impactando en la rodilla derecha del centrocampista James Ward-Prowse. La acción en apariencia no parecía muy grave, pero los gritos y gestos de dolor de Ward-Prowse han alarmado a los jugadores que había alrededor. Rápidamente, varios jugadores se han acercado y le han tapado su visión para que no viese la herida de su rodilla.

Sessegnon, justo al lado, no sabía muy bien cómo reaccionar. Shane Long, delantero de los Saints, estaba justo al lado y le ha espetado al árbitro asistente “fuck me, you can see his fucking bone” (joder, se puede ver el hueso).

Ward-Prowse, casi en estado de shock, ha estado cerca de perder el conocimiento por la impresión de ver su herida y ha requerido de oxígeno antes de ser retirado en camilla con las manos en la cabeza.