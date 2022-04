Por AFP



Andrés Iniesta lo ganó casi todo con el FC Barcelona y la selección española, pero la trayectoria del legendario centrocampista puede verse empañada este año con el riesgo de descenso de su Vissel Kobe japonés.

El futbolista de 37 años se unió al rico club japonés en 2018 tras más de 600 partidos con el FC Barcelona, con el que ganó la Liga de Campeones en cuatro ocasiones y levantó nueve títulos de Liga.

Pero el héroe de la victoria de España en el Mundial de 2010 se enfrenta a la posibilidad de verse, por primera vez en su carrera, inmerso en la lucha para evitar el descenso salvo que su equipo pueda voltear rápidamente su pésima situación.

El Vissel ha cuajado un desastroso inicio en la J-League de Japón: penúltimos en la tabla, no han conseguido ni uno solo de los 10 encuentros disputados hasta ahora.

El mismo Iniesta ha dejado a veces malas sensaciones en el campo y la semana pasada sufrió un túnel en una jugada que derivó en un gol en la victoria por 3-1 del FC Tokyo.

El mes pasado, el club despidió al técnico Atsuhiro Miura y lo reemplazó por el veterano entrenador español Miguel Ángel Lotina, con una fama manchada en su país tras haberse visto implicado de forma directa o indirecta en el descenso de cinco equipos.

"Lo que nos ha faltado es que no hemos aprovechado la mayoría de nuestras ocasiones y no hemos sido capaces de leer los partidos defensivamente tampoco", dijo recientemente Iniesta, ganador de 32 títulos con el Barça y un Mundial y dos Eurocopas con España.

"Todo lo que podemos hacer es seguir buscando una victoria y seguir tratando de mejorar", dijo el centrocampista, que cumplirá 38 años el próximo mes.

Este no era el plan cuando Iniesta se mudó en 2018 a esta ciudad portuaria japonesa con un contrato de tres años y un salario estimado de 30 millones de dólares anuales, que en mayo de 2021 prorrogó por dos años más.

- Conexión Barcelona -

El Vissel Kobe es el club más rico de Japón, propiedad del multimillonario Hiroshi Mikitani, fundador del gigante de comercio electrónico Rakuten, patrocinador principal en las últimas temporadas del FC Barcelona.

En su escuadra, Iniesta ha jugado junto a dos campeones de mundo, el alemán Lukas Podolski y su excompañero de club y selección David Villa. Ahora, comparte vestuario con dos conocidos del FC Barcelona, Bojan Krkic y Sergi Samper.

Pero los éxitos deportivos no han abundado en Japón, donde solo ha añadido una Copa del Emperador en 2019 a su extenso palmarés.

Y la situación ahora parece más crítica que nunca. Lotina, que en su primer partido el domingo ante el Cerezo Osaka encajó una derrota por 1-0, sabe que tiene mucho trabajo por hacer.

"Estamos recibiendo información de la gente que trabaja en el club para conocer lo que ha pasado para estar en esta situación", admitió en su presentación la semana pasada.

"Cuando ocurre esto, generalmente no es por un motivo, sino que hay varios motivos", añadió.

La primera oportunidad para dar la vuelta a la situación es en su viaje a Tailandia para jugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia, con el primer partido el martes contra el Kitchee de Hong Kong.

También se enfrentarán al tailandés Chiangrai United, pero no al Shanghái Port, que abandonó la competición esta semana debido al confinamiento impuesto por el covid-19 en esta ciudad china.

Lotina confía en que el Vissel "todavía tiene tiempo" para salvar la temporada del desastre, empezando por la competición continental en la que sería una sorpresa si no aseguran la primera plaza del grupo.

"No hemos tenido mucho tiempo y no he sido capaz de hacer todo lo que quería, pero el partido de hoy ha sido muy útil para mí para ver cómo podemos mejorar de ahora en adelante", dijo tras dirigir su primer encuentro.