Entrenador y jugadores de Pachuca con sabor agridulce tras bronce y mente puesta en Monterrey

Al mismo tiempo señalaron que esperan que este triunfo final les sirva de envión anímico de cara a la final de la Copa de México, que disputan el jueves contra Monterrey.

"Un poco amargado por no haber jugado la final pero contento con lo que han hecho los jugadores", señaló el técnico uruguayo del Pachuca, Diego Alonso.

"Es un sentimiento ambiguo. Por un lado felicidad por estar en el podio, por conseguir la mejor clasificación de la historia del club", explicó.

"Pero merecimos más. Con un trabajo a conciencia antes del Mundial, con un gran partido contra Gremio en semifinales. Queda un sabor de que podríamos haber jugado la final", indicó.

"Pero no voy a descansar hasta que sea campeón del mundo, no voy a parar hasta ser campeón del mundo", anunció.

Alonso resaltó que en este partido, el equipo encontró la efectividad que le faltó en los dos primeros partidos, en la victoria en la prolongación contra Wydad Casablanca (1-0) y en la derrota también en el tiempo extra contra Gremio (1-0).

"En este partido estuvimos contundentes, lo que no nos ocurrió en el anterior. Recuperamos la contundencia", resumió.

Alonso piensa que este resultado será bueno para animar al equipo de cara a la final del jueves contra Monterrey.

"Anímicamente llegaremos bien, un poco cansados por el viaje, pero creo que podremos hacer un buen partido", dijo.

"Para enfrentarnos a Monterrey solo vamos a tener tres días para recuperarnos. Lo único que vamos a tener que hacer es descansar. Hay diez horas de diferencia entre ambos países y debemos adaptarnos al cambio horario. Va a ser muy difícil. Pero vamos a competir al límite. Mis jugadores tienen un potencial enorme", añadió.

Diego Alonso mostró su satisfacción por el trabajo del equipo.

"Mis jugadores son animales de competición, quieren competir siempre. Se entregan y dan todo y eso para un entrenador es la vida", dijo.

- Urretaviscaya, mejor del partido -

Por su parte, el delantero uruguayo Jonathan Urretaviscaya, declarado mejor jugador del partido, también expresó el sabor agridulce con el tercer puesto.

"En lo personal estoy un poco triste porque vinimos a buscar otra cosa. No estamos del todo contentos porque teníamos equipo para mucho más. Demostramos que estábamos en buena forma y se pudo lograr un resultado mejor que el tercer lugar", dijo el uruguayo.

"Lo más importante era terminar de la mejor manera y creo que lo hicimos a buen nivel. Ahora hay que pensar en la copa mexicana y en un titulo más para la institución", añadió.

Urretaviscaya no quiso concretar si seguirá en Pachuca o cambiará de club a final de año.

"Se ha hablado mucho de este tema. Hoy soy jugador del Pachuca. Si me toca quedarme lo voy a hacer con muchas ganas. Si me tengo que ir, lo haré muy agradecido a este club por lo que me ha dado", explicó.

El delantero argentino Franco Jara, autor del segundo gol, mostró en cambio su alegría por la forma de cerrar el torneo.

"Estoy contento con el esfuerzo y por acabar de la mejor manera en el torneo. Ahora a pensar en lo que viene, que es la final de la Copa de México", señaló el argentino.

"El objetivo hubiera sido terminar mejor, pero es importante terminar tercero. En general hicimos un buen Mundial de Clubes", explicó.