Por Víctor Sánchez Santander



Emerson Royal, defensa del Tottenham y ex jugador del Barcelona, fue protagonista de un evento desafortunado que conmocionó al mundo del fútbol cuando fue víctima de un intento de robo en Brasil que terminó con una balacera.

Emerson disfrutaba de unos días de vacaciones en su natal Sao Paulo, el defensa acababa de salir de una discoteca y se estaba tomando fotos con un efectivo de la Policía retirado cuando un individuo los abordó. En ese momento se encontraba con varios amigos y familiares cuando se vio envuelto en un tiroteo en el que supuestamente sonaron hasta 29 disparos.

El futbolista del Tottenham dio a conocer lo sucedido durante una entrevista a Sportv, donde relató los detalles del gran susto que se llevó en Brasil.

"Después de que Royal se tomara fotos con el policía retirado, que es fanático del jugador, el oficial se ofreció a acompañarlo a su auto, momento donde el atracador los interviniera", informó el medio citado.

El oficial vio al asaltante, sacó su arma y abrió fuego, dejando a Emerson expuesto a los disparos en el intento por defenderlo. En total se reportaron 29 tiros, el atracador resultó herido en su espalda y el jugador logró escapar intacto, menciona Sportv.

"El ladrón se acercó al defensa y le pregunta por sus pertenencias. Al ver el robo y al malhechor apuntando con el arma a Royal, la seguridad del bar también reaccionó y hubo un intercambio de disparos. Fue entonces cuando Royal se esquivó para evitar ser golpeado", agregó Sportv.

El defensa recuerda cómo fueron aquellos trágicos instantes

"En ese momento, Dios me controló de alguna manera... porque sentía que no pasaba nada. Me acerqué al ladrón, diciéndole: 'Tranquilo, tranquilo, tranquilos todos, te doy lo que quieras".

"Cuando le doy lo que quiere, me acerco a él, porque ya había visto su mirada maligna. Vi que no era sólo el reloj. Cuando se lo entrego, se aleja y abre su arma para dispararme. Cuando está a punto de dispararme, lo empujo, golpeo el arma y dispara al aire. Fue en ese momento, cuando lo empujé, él pierde el equilibrio, el policía le dispara y comienza el intercambio", informó Emerson

El jugador expresó que fue un milagro que nadie resultara herido por la cantidad de disparos que se efectuaron. " Yo digo que fue Dios en ese momento. Porque estábamos en una plaza, había como 15 personas más o menos, una plaza pequeña. Y empiezan a disparar por todos lados y no le da a nadie. Él hizo 17 o 19 tiros, si no me equivoco", recalca Emerson.

"Tenía un arma 9 milímetros, semiautomática, un arma que no es normal para un ladrón ni para un policía. Entonces entendí que podía morir, que me podía costar la vida. Pero me sirvió de lección para tener cuidado en varias situaciones. Estoy tranquilo ahora", agregó para terminar.