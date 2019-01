"Elevada multa" del Bayern a Ribery por insultos y excesos en las redes

El sábado, el delantero del Bayern, ídolo del club y de los hinchas bávaros desde hace más de once años, respondió a los violentos ataques que recibió en las redes sociales tras publicar un video donde se le ve pidiendo un filete cubierto con láminas de oro en un restaurante.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae#fr7👑 #ELHAMDOULILLAH🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq