EEUU enfrenta a Costa Rica en amistoso tras festejo de la Liga de Naciones

La escuadra estadounidense se impuso el domingo 3-2 ante México en una final de tintes épicos que tuvo implicaciones más allá de que les convirtiera en los primeros campeones de la Liga de Naciones.

Desde 2007, el equipo de las barras y estrellas no doblegaba en una final de Concacaf a su vecino e histórico dominador de la zona, y lo hizo con un prometedor equipo en el que están depositadas muchas esperanzas.

"Para este grupo es un título muy importante", recalcó el seleccionador Gregg Berhalter. "Somos un equipo joven y tenemos que aprender como ganar".

El joven pero experimentado Christian Pulisic, delantero del Chelsea, anotó de penal el 3-2 definitivo en una delirante prórroga que se jugó en territorio estadounidense, el Empower Field de Denver (Colorado), pero ante una abrumadora mayoría de aficionados mexicanos.

