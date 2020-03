Dueño del Hoffenheim está terminando la vacuna contra el Coronavirus

Una empresa de su propiedad, CureVac, con sede en Tübingen, trabaja ya en el remedio contra el virus y podría afrontar ya la úlitma fase. Hopp es también accionista de la Fundación Bill y Melinda-Gates, que, junto con CureVac, desarrolla vacunas contra todo tipo de enfermedades infecciosas, señala una nota del Diario AS.

En los últimos días, salió el fuerte rumor de que EE UU estaría detrás de su empresa con tal de hacerse con el control de la misma y, por ende, de la vacuna con la que están trabajando. Precisamente por eso, Hopp acusó indirectamente al presidente americano, Donald Trump, de poco solidario. "Si queremos desarrollar una vacuna efectiva contra el coronavirus, esta persona no solo debe alcanzar y proteger a las personas sino también tener más solidaridad con ellas", dijo Hopp.

La vacuna no se venderá a EE UU, dijo el Ministro Federal de Economía Peter Altmaier (CDU) en la ARD. "Fue una gran decisión por parte de la gerencia de la compañía. Con su decisión de ofrecer una posible vacuna a todo el mundo dejó claro cuál sería el sentido frente a tal crisis. Alemania no está a la venta", dijo Altmaier.

El ministro federal del Interior, Horst Seehofer, anunció el intento del gobierno de EE UU de atraer a los investigadores de CureVac a su país con mucho dinero. El Ministerio Federal de Salud había confirmado previamente un informe de "Welt am Sonntag" mediante el que el gobierno de los EE UU estaba tratando de comprar la compañía Tübingen. El presidente Donald Trump quería llevar a científicos alemanes a los su país a cambio de altas donaciones financieras y así asegurar la vacuna para su país.

Para otoño

Dietmar Hopp, dueño del Hoffenheim, espera que la vacuna contra el coronavirus esté disponible en otoño. Así lo explico el multimillonario y máximo accionista de CureVac, empresa farmacéutica que está ultimando la vacuna para combatir la pandemia, en declaraciones a la web deportiva germana Sport1. “Mucho depende del instituto Paul Ehrlich (Instituto Federal de Vacunas). Primero hay que probarlo en animales y después en humanos. Eso sí, creo que debería de estar disponible para otoño, momento en el que probablemente llegue una nueva ola de infecciones“, señaló Hopp.

El mandamás del Hoffenheim, que recientemente fue criticado con dureza por parte de los ultas en la Bundesliga debido a su peculiar modelo de inversión en el club badense, también admitió haberle denegado al presidente estadounidense Donald Trump el derecho exclusivo de la vacuna a cambio de alrededor de 1000 millones de dólares. “Es algo evidente bajo mi punto de vista. No puede ser que una empresa alemana desarrolle la vacuna para que después sea utilizada con exclusividad en EEUU“, sentenció, explicando a la vez que no fue él mismo quien tuvo contacto con Trump: “No hablé personalmente con él.

Se dirigió directamente a la empresa y fue ella la que acudió a mí para conocer mi punto de vista. Supe de inmediato que no era una opción“.

En cuanto al éxito que supondría el desarrollo de la vacuna, Hopp quiso alabar el trabajo realizado por CureVac. “No me importa lo que podría significar para mí. Lo que verdaderamente me importa es que la empresa obtenga la recompensa por 15 años currando en la investigación. También hubo que sufrir algún que otro revés, pero nunca dudé del equipo, seguí financiándolo y eso me llena de alegría“, concluyó, apelando a la vez a la conciencia de todos: “Solo irá a mejor si los alemanes, siempre y cuando sea posible, se queden en casa. Yo, por mi parte, he cancelado todas mis citas. Si la gente pone de su parte, venceremos al virus“, finalizó.