Dudamel deja en el aire su continuidad por "politización" de selección venezolana

"Hoy la continuidad creo que está en veremos. He conversado con el vicepresidente (de la Federación Venezolana) después del partido y he puesto mi cargo a disposición porque he sabido que en todo este tiempo hemos venido conviviendo en aguas muy turbias porque estamos muy politizados", dijo Dudamel tras la victoria 3-1 contra Argentina en un amistoso en Madrid.

"Hoy hemos vivido una experiencia muy amarga que me tiene muy desilusionado", dijo Dudamel, explicando que este viernes recibió al representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri, "con la amabilidad y el respeto como selección de Venezuela que abarca a todo un país. En el color vinotinto está unido todo un país".

"Cual fue nuestra sorpresa que tristemente han utilizado de manera muy pobre esta visita, han politizado la visita a la selección nacional", dijo Dudamel, quien recordó que en Chile habían recibido también al embajador del presidente Nicolás Maduro.

El seleccionador venezolano hacía referencia de esta manera al mensaje de Twitter emitido posteriormente por Ecarri, dando cuenta de la visita.

"En representación del Presidente @jguaido fui a darle la bienvenida a España a la @SeleVinotinto y desearle el mayor de los éxitos en sus juegos amistosos. Hacia el mundial Qatar 2022", afirmó Ecarri en su tuit.

"El día de mañana, cuando podamos conversar fuera de las canchas como Rafael Dudamel, sabrán cual es mi posición política, no tengo por qué ocultarla. Hoy soy el director técnico de la selección de un país", dijo Dudamel.

Símbolo de todo el país

"Por respeto, el lunes dirigiré al equipo en el siguiente amistoso (contra Cataluña), pero me tengo que sentar a conversar con el presidente y el vicepresidente" de la Federación, afirmó el seleccionador de la Vinotinto.

"No me he guardado nunca reconocimiento para la Federación y sus dirigentes, en el apoyo y la credibilidad que han tenido para el trabajo", añadió Dudamel.

En lo deportivo, Dudamel se mostró muy satisfecho por la victoria sobre Argentina.