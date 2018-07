Dobletes de Rodríguez y González en fútbol mexicano

Rodríguez marcó en el triunfo de 3-0 del América sobre el Atlas y el paraguayo González lo hizo en la victoria de los Pumas por 5-3 contra el Necaxa.

-El héroe inesperado-

Guido Rodríguez llegó al balompié mexicano para el Apertura-2016 y desde entonces, en cuatro torneos completos y lo que va del actual, ha jugado 78 partidos y ha marcado siete goles.

Sus dos últimas anotaciones llamaron la atención porque las logró en un solo juego, algo inusual para un 5 –medio centro– por lo que el argentino fue un auténtico héroe inesperado para las 'Águilas' del América que cumplieron con su obligación de ganar su primer partido como local en este torneo: 3-0 al Atlas.

Rodríguez firmó el 1-0 al minuto 34 al aprovechar un balón suelto en el área y el 3-0 al 54 rematando al filo del área chica. En ambas jugadas apareció como si fuera un centro delantero.

"Estoy contento por los dos goles, que no es algo normal, pero marcar es algo muy lindo. También estoy contento por el triunfo que era lo importante. A partir de los goles el equipo agarró un mejor funcionamiento", comentó el argentino.

El tercer gol americanista fue obra de otro centrocampista foráneo, el colombiano Matheus Uribe, quien reapareció en el torneo mexicano luego de su participación en la Copa del Mundo Rusia-2018.

-Ingrato, pero profesional-

Luego de dos torneos en México con el Necaxa, equipo con el que tuvo buenas notas como goleador (13 goles en 32 partidos), el paraguayo Carlos González vive su primer torneo con los Pumas.

Este fin de semana, González se estrenó como anotador de los felinos con un par de goles, precisamente ante el equipo que lo trajo al balompié mexicano. El guaraní anotó el 2-2 parcial al minuto 54 y el 5-3 definitivo al 81.

Por respeto a los 'Rayos', González no festejó su primera anotación, pero en la segunda ya no pudo contener la emoción, menos aún porque con este gol los Pumas aseguraron la victoria ante un rival que no se resignaba a la derrota con el 4-3 en contra.

"Fue un partido especial, la verdad, de repente sí me sentía raro, pero no tengo una cuenta pendiente con Necaxa, al contrario, respondí cuando me necesitaron. Hoy estoy en Pumas. El primer gol no lo festejé por respeto, pero el segundo ya es algo mío", expresó González.

- El retorno del 'Pumita'-

Luego de haberse ausentado desde el pasado 17 de marzo a causa de una lesión neurovascular en la pierna derecha que requirió de operación, el delantero argentino Rogelio Funes Mori reapareció con el Monterrey y lo hizo con un gol en el triunfo de 2-0 sobre el León.

"El regreso de Rogelio fue muy bueno, se notó mucho en el juego. Marcó el gol que terminó liquidando el juego", apuntó el técnico de los 'Rayados', el uruguayo Diego Alonso.

El 'Pumita' ingresó al partido al minuto 58 y al 90+2 hizo el segundo gol exhibiendo un buen toque de pelota: techó al arquero adelantado con un tiro a unos 40 metros del arco.

"Fue como un nuevo debut, estoy muy contento, primero porque ganamos y después porque bueno me tocó entrar y pude aportar", comentó Funes Mori.