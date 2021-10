Por TVMAX



La designación del colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, como director técnico de la selección de Honduras, es vista con cierta duda dentro del fútbol hondureño.

En una entrevista al Diario Diez de Honduras, el vicepresidente del club Marathon, Rolin Peña, reconoce que Gómez es un técnico de trayectoria, pero considera que su debilidad está en que desconoce la idiosincrasia del balompié en ese país.

"Yo no voy hablar mal del señor 'Bolillo' Gómez y no hablaré del pasado porque los números no lo avalan y errores se cometieron", expresó Peña . "Es un técnico con mucho recorrido, pero no conoce el medio, pero es que conoce el entorno de Concacaf, ¿pero cuál es el entorno?, lo que debe de conocer es al funcionamiento, la idiosincrasia y pensar del jugador hondureño y no lo conoce".

Peña considera que la principal responsabilidad, de la situación actual de la selección hondureña, es de la dirigencia al no tomar los correctivos a tiempo.

"Los que tomaron las decisiones es una enorme responsabilidad, ya que esa no la compartieron con nadie del fútbol, ni de la Liga Nacional, simplemente la toman algunas personas del Comité Ejecutivo y miembros de la Comisión de Selecciones. Ojalá se logre el objetivo, pero yo lo veo difícil", indicó.

'Bolillo' Gómez ocupa el lugar dejado por el uruguayo Fabián Coito quien, bajo su gestión como director técnico, dejó a Honduras en el último lugar del Octagonal de Concacaf al Mundial Catar 2022 con tres puntos.

El colectivo catracho jugará su próximo partido de eliminatoria el 12 de noviembre ante Panamá, selección a la que Gómez dirigió entre los años 2014 y 2018.