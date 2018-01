Diego Carlos sobre el árbitro que lo pateó: "nadie entendió lo que hizo"

"El cambia de dirección y me corta, cae al suelo y me da un golpe en la pierna. Le digo '¿qué haces?' y entonces me saca la tarjeta amarilla (que era la segunda) y me expulsa", ha explicado Diego Carlos en conferencia de prensa en la previa del partido de copa contra el Toulouse.

"Luego solo quiero saber qué ha pitado, Yo estaba tranquilo. (Los otros jugadores) Me preguntaban qué había ocurrido. Nadie sabía qué había pasado", añadió Diego Carlos, al que retiraron la tarjeta amarilla tras admitir Chapron que actuó de manera "torpe e inadecuada".

El árbitro ha sido suspendido "hasta nueva orden" por la Federación Francesa después de este incidente, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo.