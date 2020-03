Di María confesó que rompió la carta en la que el Madrid le pedía que no juegue la final del Mundial

El 'Fideo' ya había dado todo lo que tenía en el Madrid. Gracias a un partido monstruoso que hizo el equipo logró darle vuelta la final de la Champions al Atlético de Madrid para poder coronarse con una nueva Champions League.

Recordemos que en esa final el argentino probó por todas partes y, cuando parecía que los de Simeone pasaban a los libros de historia, hizo un córner exquisito que Ramos aprovechó para meter el gol y llevar el partido al alargue. Luego los blancos meterían 3 goles más y festejarían. De todos modos este no es el punto de la historia, sino que luego de esto el club entendió que la mejor opción era vender al rosarino y capitalizar su buen fútbol. El Mundial de por medio no era un aliado merengue, ya que ponía en peligro la salud física del jugador y, si se lesionaba, iba a ser más complicado venderlo.

Es por esto que en la previa de la final frente a Alemania, luego de vencer a Holanda por penales tras un cerrado 0-0, el Madrid, consciente que Di María no estaba al 100%, le envió una carta a Brasil pidiéndole que no dispute la final.

"Los tres que sabemos la verdad somos el doctor Daniel Martínez, Alejandro Sabella y yo. Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica, estaba con lo justo, a un 90%. La pierna no estaba bien del todo pero quería jugar, no me importaba nada si no volvía a jugar al fútbol. Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar pero para mí era la final del mundo, era mí final" confesó al programa 'Podemos hablar' y agregó "Yo sabía que me querían vender. Y entonces llegó la carta, Daniel me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí"

Y claro, un futbolista con tanta hambre de gloria, que sabe muy bien lo que es festejar en grande, no se puede privar de algo tan grande, y mucho menos por un 'capricho' del club, que solo pensaba en sus arcas. Di María sabía que ese partido podía comprometer sus lesiones, pero entendió perfectamente cuales eran sus prioridades.

"Fui a hablar con Alejandro y le dije llorando que no estaba al 100%. Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo. Me iba a infiltrar pero lo quería intentar". Finalmente el entrenador decidió poner a Enzo Pérez de titular. Argentina perdió 1-0 ese partido, con gol de Gotze a pocos minutos del final, en uno de los partidos más dolorosos en la historia del país.

Texto: Sebastián Ebram (90min)