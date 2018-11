Di Francesco: "No puedes regalar lo que regalamos al Madrid"

"Estoy enfadado, porque en estos partidos no puedes regalar lo que regalamos a un equipo como el Madrid. Hicimos una óptima primera mitad en la que merecíamos mucho más, pero el resultado al final determina muchos juicios", dijo Di Francesco en la rueda de prensa posterior al partido.

El Roma falló una enorme ocasión con el turco Cengiz Under al borde del descanso y cometió un grave error defensivo con el argentino Federico Fazio, en la que entregó el balón al galés Gareth Bale para que encarrilara la victoria de los blancos.

Di Francesco, sin embargo, mostró su apoyo para el zaguero argentino y subrayó que cuenta con él al "cien por cien".

"La temporada de Fazio no está siendo muy afortunada. Tuvo mala suerte en la ocasión del gol. Hubo un despeje del meta fallado, él no vio a Bale y recibimos el gol. No hay que olvidar la importancia para nosotros de este jugador, cuento al cien por cien con él y él necesita nuestro apoyo", dijo.

El entrenador italiano también reconoció que en este momento su Roma no está a la altura del equipo del año pasado, que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones.

Y por lo referido al Real Madrid, Di Francesco consideró que el conjunto madridista es parecido al de la primera vuelta, que triunfó 3-0, y que quizás hoy sufrió más porque su Roma ha crecido con respecto al choque del estadio Santiago Bernabéu.

"El Madrid siempre es el mismo equipo, en la ida jugó mejor pero también por nuestros límites. Cuando le concedes espacios ellos pueden ponerte en dificultad", opinó.

EFE