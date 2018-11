Deulofeu: “No voy a regresar al Barça”

“Ahora hace un año que me fui de Barcelona, así que es normal, ya no quiero estar allí,” dijo el ex azulgrana. “Dije que no volvería a Barcelona. Lo intenté dos veces y si en esas dos veces no funcionó, no quiero intentarlo tres veces. Es demasiado difícil. He estado en el Barça desde que tenía nueve años, pero a veces no te sientes como en casa. Por eso no quiero volver”.

“Soy ex jugador del Barcelona, pero tal vez mi estilo sea más similar al estilo de un equipo como el Real Madrid o el Manchester City,” dijo. “Mi mejor juego está en la Premier League y el Watford puso mucha confianza en mí.”