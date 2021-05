"Deschamps gana en cualquier caso" con regreso de Benzema, dice Valbuena

Por AFP



El seleccionador francés Didier Deschamps, que llamó por sorpresa general a Karim Benzema para la próxima Eurocopa, "ganará en cualquier caso", aseguró este jueves Mathieu Valbuena, enfrentado al delantero por el caso del 'sextape'.

"No tengo ningún comentario que hacer. Si actualmente puede aportar algo a esta selección francesa, mejor para el equipo", reaccionó Valbuena en los micros de RMC, emisora en la que es comentarista.

"Después, todo de evaluará por lo que pase en la cancha, así de simple. No tengo nada más que decir en este caso", añadió sin entrar a valorar si es correcto o no convocar a Benzema, que en octubre será juzgado por "complicidad en intento de chantaje" realizado sobre Valbuena para que no se difundiese un video con contenido sexual.

Tras hacerse con la cinta, los extorsionadores se pusieron en contacto con Karim Zenati, un amigo íntimo de Benzema, esperando que el delantero del Real Madrid pudiese actuar como intermediario.

Valbuena, que denunció ante la justicia estos hechos, aceptó este jueves valorar deportivamente "la elección del seleccionador".

"Para mí, Deschamps gana en cualquier caso. Si el equipo funciona, se dirá que ha sabido adaptarse a un contexto difícil. Si fracasa, nadie se lo achacará", explicó el actual jugador del Olympiakos griego (36 años).

Valbuena reveló que Deschamps no le había llamado para informarle de que iba a volver a llamar a Benzema después de cinco años y medio de no hacerlo, después de que explotara el caso en noviembre de 2015.