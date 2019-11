Desastre del Bayern en Fráncfort, el líder 'Gladbach' se escapa

Este último, que había comenzado la décima jornada con un punto de ventaja sobre los muniqueses, amplía su margen a cuatro unidades tras imponerse 2 a 1 en el campo del Bayer Leverkusen.

Pero el golpe en la mandíbula recibido por el Bayern, que baja además al cuarto puesto, eclipsó casi todo lo demás en la jornada alemana, incluido el impresionante 8 a 0 logrado por el RB Leipzig ante el Maguncia.

El RB Leipzig se puso tercero, manteniéndose a cuatro puntos de la cabeza, mientras que el nuevo segundo es el Borussia Dortmund, que venció 3-0 al Wolfsburgo y sigue a tres unidades del Mönchengladbach.

Desde el curso 2008-2009

El Bayern de Múnich, con uno menos en el partido de este sábado por la roja a Jerome Boateng en el minuto 9, no sufría una derrota tan dura en el campeonato alemán desde el 5-1 en contra que sufrió en Wolfsburgo en la campaña 2008-2009.

El serbio Filip Kostic (minuto 25), el suizo Djibril Sow (33), el argentino David Abraham (49), el austríaco Martin Hinteregger (61) y el portugués Gonçalo Paciencia (85) firmaron los goles del Eintracht, sexto clasificado ahora a apenas un punto de su rival de esta jornada.

Para el Bayern anotó Robert Lewandowski (37), el 2 a 1 provisional, antes de una segunda mitad de pesadilla para los suyos.

La contundencia de la derrota fragiliza la situación del entrenador croata Niko Kovac, que ya había recibido críticas en las últimas semanas.

"Hoy no ha sido fácil. El partido transcurrió exactamente como no queríamos. En inferioridad numérica es difícil, pero incluso con un hombre menos no tienes derecho a perder así. Es decepcionante y es algo que enfada", afirmó Kovac.

Su peor momento había sido tras la derrota 2 a 1 en casa ante el Hoffenheim a principios de mes, seguida luego de un empate 2-2 en Augsburgo.

A partir de ahí, el Bayern pudo encadenar tres triunfos, ante Olympiakos (3-2) en Liga de Campeones, el Unión Berlín (2-1) en la Bundesliga y el segunda división Bochum (2-1) en la Copa de Alemania, pero en todos los casos por la mínima y con una imagen que no convenció a prensa y aficionados.

La pésima impresión dejada en el césped del Commerzbank Arena reaviva la sensación de crisis en el club más laureado de Alemania, antes de una semana importante, en la que recibirá al Olympiakos en la Champions y, sobre todo, al Borussia Dortmund en el 'Klassiker' de la liga alemana.

Impresionante Leipzig

Entre los equipos que aprovecharon el tropiezo del Bayern, el líder Borussia Mönchengladbach, eliminado el miércoles en la Copa de Alemania pero que pudo reforzar su liderato gracias a su victoria 2 a 1 en el BayArena de Leverkusen, con un tanto decisivo del francés Marcus Thuram.

El Borussia Dortmund, verdugo del Mönchengladbach en la Copa, cerró una gran semana con una victoria contundente (3-0) ante otro de los equipos de la zona alta, el Wolfsburgo (7º), con goles del belga Thorgan Hazard (52), el portugués Raphael Guerreiro (58) y Mario Götze (88 de penal).

Al podio se subió además el RB Leipzig (3º), con su impresionante 8 a 0 sobre el Maguncia (13º), en un partido en el que brilló su estrella Timo Werner, con un triplete.

En la tabla de máximos anotadores, Werner, segundo, recortó su desventaja con el líder Lewandowski. El polaco suma 14 y el internacional alemán tiene ahora 9.

Por su parte, el Friburgo (5º) salvó un empate 2-2 en el campo del Werder Bremen (12º), gracias a un gol en el descuento final de Nils Petersen, también autor del primer tanto de su equipo, que está igualado a puntos con Leipzig y Bayern.