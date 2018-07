El Deportivo quiere que Celso Borges se quede porque "es muy importante"

"Quiero que Celso Borges se quede, es muy importante en el rol que juega dentro y fuera del vestuario y estoy luchando por que se quede", comentó en rueda de prensa tras presentar al lateral David Simón.

Del Pozo admitió que el centrocampista "tiene ofertas" y le ha "demostrado que es un señor con mayúsculas".

Borges, que se demoró en su regreso de vacaciones por un malentendido con la fecha de retorno, acaba contrato en 2019, pero por ahora el club no le va a ofrecer la renovación.

"No es el momento. No estamos en posición de ventaja. Lo que le puedo dar no llega a una quinta parte de lo que le pueden dar en otros sitios. Nosotros le vamos a dar todo lo que tengamos", indicó el responsable del área deportiva.