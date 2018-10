Dele Alli vuelve a entrenarse con el grupo y podría estar contra el City

Una lesión en los isquiotibiales le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el pasado 22 de septiembre y el partido de Premier League contra el Manchester City puede marcar su vuelta a la competición.

"Son buenas noticias, pero tenemos que tener cuidado. Estados contentos de que haya entrenado hoy con el grupo. Esperamos que esté disponible para el lunes, pero no estoy seguro aún", dijo Pochettino en rueda de prensa.

Quienes no estarán serán Danny Rose y Jan Vertonghen, ambos descartados por problemas físicos.

El técnico argentino valoró tener que jugar aún en Wembley, al no estar listo el nuevo estadio de los 'Spurs', pese a las consecuencias en el estado del césped que ello conlleva.

En las últimas semanas, se han disputado tres partidos de la NFL americana en Wembley, lo que ha desgastado el tapete del templo inglés.

"No era nuestro plan jugar a estar alturas en Wembley. Ese es el problema. Tenemos que aceptar la realidad. No podemos cambiarlo y tenemos que esperar que el tiempo sea bueno y no mate el césped", añadió.

Además, Pochettino apoyó la figura de su portero Hugo Lloris después de que este fuera expulsado en los minutos finales del partido de Liga de Campeones ante el PSV Eindhoven por una temeraria entrada fuera del área.

"Por supuesto que está decepcionado. Igual que todo el equipo porque merecimos más. Estas cosas a veces pasan. Para mí, no fue tarjeta roja", aclaró el técnico del Tottenham.