Megan Rapinoe, sorprendida por ser finalista a The Best

Megan Rapinoe fue reconocida ayer en la gala del The Best siendo una de las jugadoras incluidas en el XI ideal del FIFPro y finalista en el The Best a mejor jugadora del año. La delantera del Reign y de la selección estadounidense mostró su sorpresa en cuanto se conoció la noticia, alegando que no juega desde marzo y que hay otras jugadoras que lo merecen más, esta vez.