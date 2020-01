David Villa, el gol de la selección española que lo ganó casi todo

Gracias al 2-0 que el Vissel Kobe le endosó al Kashima Antlers en la final de Tokio, el 'Guaje' se despide del fútbol activo a sus 38 años con unos registros de 59 goles en 98 partidos con la selección y luego de pasar, entre otros, por FC Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Estados Unidos, Australia y Japón, donde puso punto y final a su exitoso recorrido.

Villa se dejó muy pocas cosas por ganar a lo largo de su carrera, donde destacan el Mundial-2010 de Sudáfrica y la Eurocopa-2008 de Austria/Suiza con España, y la Liga de Campeones-2011 con el Barcelona.

La retirada del astuto delantero se produce poco después de las de sus compañeros de triunfos con la 'Roja' Xavi Hernández y Fernando Torres, tres puntales del mágico triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa logrado por España entre 2008 y 2012.

Natural del pequeño pueblo asturiano de Tuilla, lejos quedan sus comienzos en el Langreo, de donde pasó luego a la cantera del Sporting de Gijón, equipo con el que despegaría en el mundo del balón.

Dos temporadas en segunda división con el Sporting llevaron a su fichaje en el verano de 2003 por el Zaragoza. Y dos temporadas más tarde recalaría en el Valencia, equipo donde se consolidó como jugador.

- Época dorada en Valencia y Barcelona -

Delantero veloz y desequilibrante, su buen desempeño en el Valencia, con el que ganó una Copa del Rey en 2008, llevó al Barcelona ficharlo en el verano de 2010.

En "el mejor equipo del mundo" -como él mismo afirmó al anunciar el 13 de noviembre que se retiraría una vez concluyera la Copa del Emperador- y bajo el mando de Pep Guardiola, el 'Guaje' levantó una Champions, dos Ligas (2011, 2013), dos Supercopas de España (2010, 2011) y un Mundial de Clubes (2011).

En el verano boreal de 2013, Villa fichaba por el Atlético de Madrid, en el que jugaría una única temporada y donde perdería la final de la Champions-2014 frente al Real Madrid antes de fichar por el New York City FC, un equipo que empezaba a jugar en la MLS en 2015 por lo que, tras su fichaje, estuvo unos meses cedido en el Melbourne City australiano.

Tras su etapa estadounidense, Villa firmó a principios de 2019 por el Vissel Kobe, donde finaliza una exitosa carrera en clubes.

"Siempre me ha gustado viajar y gracias al fútbol he podido hacerlo muchísimo. He tenido la suerte de jugar en diferentes equipos, diferentes países. Más allá de que para mí lo más importante es el fútbol, ir conociendo ciudades ha sido una experiencia de vida muy buena", explicaba en una entrevista con la AFP preguntado sobre su carácter viajero.

Aunque ha tenido un gran desempeño en todos sus clubes, donde Villa brilló con luz propia fue en la selección española.

"Cada uno de esos partidos con la selección fue para mí un sueño, y son lo más grande que he podido hacer como futbolista", reconoció el propio jugador.

- Goleador histórico -

Villa no solo es el máximo goleador histórico de la selección, por delante de Raúl González (44 tantos), sino también el máximo realizador español en la historia de los Mundiales con nueve dianas (tres en Alemania-2006, cinco en Sudáfrica-2010 y una en Brasil-2014).

Desde que debutara con España de la mano de Luis Aragonés en 2005 contra San Marino (5-0) en partido de clasificación para el Mundial de 2006, el recorrido de Villa con la 'Roja' es un historial de éxito.

Ganó la Eurocopa de 2008, en la que fue el máximo anotador del torneo, y se alzó con el primer Mundial de España en 2010 en Sudáfrica, pero una grave lesión de tibia le impidió estar en la Eurocopa de 2012, que también ganó la 'Roja'.

Parecía que su gol en la victoria 3-0 sobre Australia en el Mundial de Brasil supondría también su despedida de la selección, pero aún jugaría un partido más contra Italia en un clasificatorio para el Mundial de Rusia-2018, cuando Julen Lopetegui lo convocó para sorpresa de todos.

Ahora, Villa volverá a Estados Unidos, junto a su mujer y sus tres hijos, donde seguirá unido al fútbol norteamericano con la creación del Queensboro FC, un nuevo club de fútbol que empezará a competir en 2021 en la USL, una categoría inferior a la MLS.

AFP.