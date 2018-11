El duro mensaje de Dani Alves a la Conmebol por llevar la Libertadores a España

"Jugar el Boca- River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto. Lo digo como jugador de fútbol, como sudamericano, como alguien que considera que el deporte se puede vivir con pasión, sentimiento, pero sobre todo con respeto", fue el primero de los mensajes que grabó el futbolista de PSG.

El brasileño que hoy comparte equipo con Ángel Di María insistió en su idea a través de su cuenta de Instagram: No puede ser que las personas que no tuvieron nada que ver con lo que ocurrió tengan que pagar por algunos maleducados. Es indignante. Yo no tengo nada que ver con este partido. Pero hablo como jugador sudamericano, como un enamorado del fútbol, de la rivalidad sana y me siento en la obligación de expresar mi opinión".

El ex Juventus y Barcelona, muy amigo de Lionel Messi, también dejó su mirada sobre los violentos: "No se educa a las personas así, no se educa a los maleducados sacándole las cosas. Se educa enseñándoles. Los maleducados deben pagar, no los que quieren disfrutar del fútbol. A algunas personas le están quitando esta posibilidad de vivir algo histórico en sus vidas. Es mi opinión, guste a quién le guste".