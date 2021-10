Por TVMAX



El director técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, expresó que no siente preocupación por Panamá para el partido de este jueves en el Octagonal de Concacaf para el Mundial Catar 2022.

A juicio del estratega el equipo que "no solo esté mejor preparado", sino el que esté "más concentrado en lo que tiene qué hacer", será el vencedor del cotejo a realizarse en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

"No me preocupa nada de Panamá, me preocupa mi equipo", señaló Pérez en declaraciones a JM Deportes y Somos La Sele. "Mi equipo y yo esperamos ganar, son tres puntos que nos ayudarían a seguir escalando. Y si le preguntas a Panamá dirá que quiere los tres puntos y en eso estamos iguales", agregó.

El técnico indicó que no se siente presionado ante el encuentro eliminatorio del 7 de octubre.

"He estado en Mundiales y en Olimpiadas y no he sentido ninguna presión. Ahora que los jugadores interpreten eso, ya sea de Panamá o de El Salvador, eso no lo sé", opinó. "Al contario debe ser una alegría tener la oportunidad de jugar una instancia en la que se busca algo", añadió.