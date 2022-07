Por TV MAX



Cristiano Ronaldo y Neymar podrían jugar juntos en el Chelsea, equipo que está dispuesto a revolucionar el mercado de fichajes con estas dos luminarias del fútbol mundial.

El propio presidente del Chelsea, Todd Boehly, dejó entrever esa posibilidad, señaló este lunes el diario español AS.

En ambos casos, la operación dependerá del entrenador Thomas Tuchel.

En el entorno de Neymar, señalan que el brasileño también vería con buenos ojos una llegada al fútbol inglés. Lo complicado de la operación es como pagará el Chelsea el salario del astro sudamericano, que está por encima de los 700 mil euros semanales y es una de las grandes desventajas de la operación.

El entrenador alemán no esa dado a fichar a una superestrella, y según AS, que recoge información de Evening Standard, teme que Cristiano y Neymar no se ajusten a su estilo de alta intensidad y perturben el buen equilibrio del grupo.

Es más, el fichaje de Romelu Lukaku por 115 millones, que ha resultado infructuoso, obliga a replantearse aún más si cabe cualquier operación de este alcance.