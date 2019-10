Cristiano Ronaldo sigue ampliando su leyenda

No fue un gol cualquiera, recuperó un balón y definió con una sutil vaselina frente a Moris.

Solo a nivel de selecciones lo supera el iraní Ali Daei (109 goles en 149 partidos) por los 94 goles con Portugal del “7”.

Daei ya opinó al respecto: "No tengo dudas, superará mi récord". Aseguró el ex-jugador a Marca. Pero no es el único que ha hablado al respecto, "con 34 años, Ronaldo sigue siendo top. No me sorprende en absoluto. Genéticamente y psicológicamente, es un deportista digno de estudio. Solo piensa en ganar, batir récords, alcanzar marcas y obtener siempre más y más. Es un fenómeno" comentó José Mourinho.

Con Cristiano este gol suma 4 goles en 6 partidos en lo que respecta las clasificaciones hacia la Euro 2020.

Sus goles se reparten en 973 partidos de tal manera: cinco tantos en 31 partidos con el Sporting de Lisboa; 118 en 292 con el Manchester United; 451 en 438 con el Real Madrid; 32 en 51 con la Juventus; y 94 en 161 con Portugal.

Otro dato importante es que 168 de sus 700 tantos llegaron entre el minuto 76' y el 90'. Esto nos quiere decir que es un jugador de momentos importantes.